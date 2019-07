Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Zeuge überführt Einbrecherinnen

Duisburg (ots)

Ein Zeuge hat am Dienstag (2. Juli, 15 Uhr) zwei Frauen dabei beobachtet, wie sie eine Haustür an der Realschulstraße aufhebelten und ins Mehrfamilienhaus gingen. Als das Duo einige Minuten später flüchtete, nahm der 58-Jährige die Verfolgung auf, stellte die beiden und konnte sie den alarmierten Polizisten quasi übergeben. Nach ersten Ermittlungen ist es dem Duo nicht gelungen, in eine Wohnung einzubrechen. Die Frauen (35, 39) mussten zum Zwecke der Vernehmung und zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf die Polizeiwache.

