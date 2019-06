Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto beschädigt und Zettel mit falscher Telefonnummer hinterlassen

Rodalben (ots)

Am Dienstag, den 04.06.19 in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr wurde in der Zweibrücker Straße, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes, ein schwarzer Renault Kangoo beschädigt. Der PKW wurde dort während des Einkaufes abgestellt. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, klebte am Frontscheibenwischer ein handgeschriebener Zettel, auf dem ein Name und eine Handynummer vermerkt waren. Die Geschädigte bemerkte dann einen Schaden im Frontbereich auf der rechten Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 800 Euro. Auf Grund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher beim Versuch seinen PKW neben dem Kangoo einzuparken, gegen diesen gestoßen ist. Unter der angegebenen Handynummer konnte der Unfallverursacher jedoch nicht erreicht werden. Offensichtlich wurde eine falsche Telefonnummer hinterlassen. Zeugen die im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

