Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunken Auto gefahren

Schönau (ots)

In den späten Abendstunden des Dienstags wurde in der Wengelsbacher Straße ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 32-jährige Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alkoholtest ergab rund 1,8 Promille. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, ob der Fahrzeugführer überhaupt in Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

