Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Berwartsteinstraße, Verkehrsunfallflucht im Zeitraum: 21.08.19, 10.00 Uhr bis 24.08.19, 09:00 Uhr

Landau (ots)

Am 21.08.19 parkte eine Anwohnerin ihren PKW um 10:00 Uhr in der Berwartsteinstraße in Landau. Als die Frau am Samstagmorgen um 09:00 Uhr wieder in ihr Fahrzeug einsteigen wollte, stellte sie an diesem einen Unfallschaden fest. An dem grauen PKW sind blaue Lackanhaftungen zu erkennen, welche von dem unfallverursachenden Fahrzeug stammen müssen.

Rückfragen und Zeugenhinweise bitte an:



Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell