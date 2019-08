Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böbingen - Brand eines Baucontainers sowie eines Anhängers

Bild-Infos

Download

Böbingen (ots)

Am 24.08.2019, gegen 05:40 Uhr, wurde ein Brand in der Nähe der Gäuschule in Böbingen gemeldet. Vor Ort konnte auf einer Baustelle im Bereich des des Lachgrabens ein brennender Baucontainer festgestellt werden. Weiterhin brannte ein Anhänger, auf dem eine Kabelrolle verbaut war. Die Brände auf der Baustelle konnten durch die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Edenkoben gelöscht werden, die mit 3 Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz waren. Es entstand Sachschaden von schätzungsweise 60.000 Euro. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell