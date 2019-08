Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrt unter Alkoholeinfluss aber ohne Führerschein

Landau (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle eines 34-jährigen Autofahrers aus dem Kreis Germersheim am Samstagmorgen in Landau wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Weiter gab dieser an, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell