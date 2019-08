Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrolle, Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Albersweiler (ots)

Bei einer Kontrolle eines 24-jährigen Pkw-Fahrers am Freitagabend in der Hauptstraße in Albersweiler wurden körperliche Auffälligkeiten festgestellt, welche auf den Konsum von Betäubungsmittel hinweisen. Während der Kontrolle räumte der Mann ein, Drogen zu sich genommen zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiter wurde sein Führerschein sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

