Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Nissan bei Unfall auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet

Wallenhorst (ots)

Auf einem Parkplatz an der Adenauerallee, beschädigte der Fahrer eines weißen Kleinwagens am Dienstagabend einen roten Nissan Qashqai. Der ca. 30 Jahre alte Unbekannte stieß gegen 20 Uhr gegen den SUV, als er versuchte daneben einzuparken. Anschließend fuhr er zurück auf die Hollager Straße und entfernte sich in Richtung Fürstenauer Weg, ohne sich um den Schaden von ca. 2500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Wallenhorst bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich unter der Rufnummer 05407/81790 zu melden.

