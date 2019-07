Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Unbekannte brechen LKW auf

Belm (ots)

Ein Werkzeugwagen, ein Prüfkoffer und Schutzkleidung, das war die Beute aus einem LKW-Aufbruch, den unbekannte Täter zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstagmorgen in Belm an der "neuen B51" verübten. Die Diebe brachen einen LKW auf, der an der Ortsumgehung in Höhe Icker Landstraße/ Fahrtrichtung Bielefeld stand. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sollten sich bei der Polizei in Belm unter 05406 807790 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell