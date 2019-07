Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Bohmte (ots)

Am Dienstag ereignete sich zwischen 09.45 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Bekleidungsgeschäftes an der Bremer Straße eine Unfallflucht. Ein grauer Suzuki Swift wurde von einem - vermutlich weißen- Pkw angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei unter 05471 9710.

