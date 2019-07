Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück-Hellern: Unfallverursacher gesucht - Zettel an der Frontscheibe nicht lesbar

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht einen Unfallverursacher, der in der Zeit von Freitagabend (12.07.19) bis Samstagmittag (13.07.19) einen Blechschaden an einem geparkten weißen Pkw in Osnabrück-Hellern verursachte. Der beschädigte Pkw war in der Großen Schulstraße in Höhe der Hausnummer 24 auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt worden. Im vorderen Bereich des Fahrzeuges, an der Stoßstange, sind auf der rechten Seite Lackschäden und Kratzer zu finden. Der Verursacher hatte zwar einen Zettel an der Frontscheibe des beschädigten Pkw hinterlassen, jedoch war dieser wegen des Regens aufgeweicht und nicht mehr lesbar. Die Polizei fordert den Verursacher oder mögliche Zeugen auf, sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/3272215 zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass ein Hinterlassen eines Zettels nach einem Unfall grundsätzlich nicht ausreicht, um der Pflicht als Unfallverursacher im Sinne des § 142 StGB (Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) nachzukommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Marco Ellermann

Telefon: 0541/327-1024

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell