Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Unbekannte drangen in Vereinsheim ein

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter drangen durch Einschlagen einer Glasscheibe einer Eingangstür in der Zeit vom Montagabend (15.07.19) bis Dienstagmorgen (16.07.19) in die Schützenhalle in Fürstenau ein und entwendeten nach ersten Angaben einen Akkuschrauber und diverse alkoholische Getränke. Noch dazu entnahmen sie aus einem nicht verschlossenen Kühlanhänger diverse alkoholische Getränke, die allerdings in einem anliegenden Waldgebiet aufgefunden werden konnten. Möglicherweise wurden die bzw. der Täter beim Abtransport gestört. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439 9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Marco Ellermann

Telefon: 0541/327-1024

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell