Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Einbrüche in der Industriestraße und am Hasenkamp

Dissen (ots)

Unbekannte Täter nutzten die Nacht zu Dienstag, um in Gebäude an der Straße Am Hasenkamp und an der Industriestraße einzusteigen. In der Industriestraße gelangten die Einbrecher auf ein Firmengelände, brachen dort an einem Gebäudekomplex mehrere Schlösser auf, gelangten in die Haupt- und Nebengebäude, durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld. In der Straße Am Hasenkamp hebelten die Täter ein Fenster zu einem Imbiss auf, konnten aber nicht ins Gebäude einsteigen. Hier blieb es beim Versuch. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Dissen unter 05421 921390 entgegen.

