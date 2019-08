Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Ohne Führerschein, aber mit Betäubungsmittel im Blut

Germersheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 40jähriger in der 17er-Straße in Germersheim mit seinem Ford Fiesta einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass diesem bereits vor geraumer Zeit der Führerschein entzogen worden ist. Da er Auffallerscheinungen zeigte, die auf Betäubungsmittelkonsum hindeuteten, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Amphetamin. Dem 40jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.

