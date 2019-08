Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Diebstahl von Geldbörse

Germersheim (ots)

Am 21.08.2019, gegen 14:00 Uhr, probierte eine 49jährige in einem Bekleidungsgeschäft in der Germersheimer Friedrich-Ebert-Straße diverse Kleidungsstücke an. Währenddessen ließ sie ihre Handtasche mit Geldbörse kurzzeitig unbeaufsichtigt in der Umkleidekabine. Nachdem passende Kleider gefunden waren, stellte die 49jährige an der Kasse fest, dass jemand ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet hat.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei rät: Lassen Sie ihre Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt! Weitere Hinweise unter www.polizei-beratung.de !

