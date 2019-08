Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Mit Promille zu schnell in die Kurve

Wörth am Rhein (ots)

Am Donnerstag, dem 2.208.2019, um 15.40 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Autofahrer die B 10 aus Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Pfalz. Er wechselte am Wörther Kreuz von der B 10 auf die Auffahrt zur B 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und kam in der scharfen Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss nach links von der Fahrbahn ab. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 35-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab 2,02 Promille. Seinen Führerschein ist der 35-Jährige für einige Zeit los. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

