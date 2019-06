Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landau (ots)

Am Abend des 29.06.2019 kam es im Kreuzungsbereich Marie-Curie-Straße / Max-Planck-Straße in 76829 Landau in der Pfalz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Hierbei missachtete eine 23-jährige Fahrzeugführerin die Vorfahrt. Die Unfallverursacherin und deren Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die 22-jährige Unfallgegnerin wurde ebenfalls verletzt und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

