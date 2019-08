Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 23.08.2019, 01.10 Uhr Zug verpasst und Räder gestohlen

Landau (ots)

Zwei Brüder im Alter von 14 und 17 Jahren wurden am Busbahnhof festgestellt, nachdem ein Zeuge mitteilte, dass sich drei Personen am Fahrradständer des Hauptbahnhofes zu schaffen machten. Die dritte Person befand sich nicht mehr vor Ort. Die Brüder gaben an, dass sie den Zug verpasst hätten und mit den gestohlenen Rädern, die nach wie vor mit einem Schloss durch die Hinterräder abgeschlossen waren, nach Hause fahren wollten. Die Räder wurden wieder zurück gestellt und die Brüder ihren Eltern überstellt.

