Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 22.08.2019, 12.15 Uhr Frontalzusammenstoß

Herxheim (ots)

Ein 26-jähriger Fahrer eines Lieferwagens kam auf der L493 in Herxheim beim Befahren zwischen beiden Kreiseln am Ortseingang in Fahrtrichtung Herxheim in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß hier frontal mit einer 48-jährigen Ford-Fahrerin zusammen. Glücklicherweise wurden die Insassen hierbei nicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden jedoch erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des entstandenen Splitterfeldes und ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn zwischen beiden Kreiseln voll gesperrt werden. Dennoch fuhren einige Verkehrsteilnehmer an der Sperrung vorbei in die Unfallstelle, was die Beamten bei der Unfallaufnahme beeinträchtigte und die Reinigungsmaßnahmen aufgrund der zerfahrenen Betriebsstoffe ausgedehnt werden mussten. Ein ortsansässiger Landwirt kam zufällig an der Unfallstelle vorbei und hatte weiteres Absperrmaterial dabei, welches dankenswerterweise vorübergehend noch von den Polizeibeamten eingesetzt werden konnte.

