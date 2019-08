Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Fahrzeugbrand

Hainfeld (ots)

Am Morgen des 22.08.2019 wurde hiesiger Dienststelle eine schwarze Rauchsäule im Bereich der Völkerstraße gemeldet. Der Bereich wurde durch die Streife und die Feuerwehr großflächig abgesucht. Über Anwohner konnte schließlich in Erfahrung gebracht werden, dass es in der Weinstraße zu einem Fahrzeugbrand kam. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Motorraum eines VW Transporters im Stand, aufgrund eines technischen Defekts, zu brennen begann. Der 77jährige Fahrzeughalter konnte den Brand jedoch selbstständig löschen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

