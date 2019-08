Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Ein defektes Bremslicht und seine Folgen

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am 22.08.2019, gegen 12:00 Uhr, fiel der Streife ein Pkw mit defektem Bremslicht auf der L516 in Höhe Maikammer auf. Der Fahrer wurde aus diesem Grund zwecks Verkehrskontrolle angehalten. Noch bevor die Beamten ein Wort sagen konnten, übergab der Fahrer den Fahrzeugschlüssel an den Kontrollierenden mit den Worten "ich habe Nichts". Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40jährige aus der VG Maikammer seit 21 Jahren ohne Fahrerlaubnis am Verkehr teilnimmt. Außerdem gehörten die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Pkw. Der Pkw wurde sichergestellt und gegen den Mann diverse Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Sebastian Katzenberger



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell