Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Cannabis gefunden

Germersheim (ots)

Ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde am Freitagmorgen gegen 0.20 Uhr gegen einen 18 - jährigen Mann aus Mannheim eingeleitet. Der Autofahrer war in eine Verkehrskontrolle im Stadtgebiet geraten und hatte in seinem Handschuhfach eine geringe Menge Cannabis mitgeführt. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilnahm. Dem Mann wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Die Drogen wurden sichergestellt.

