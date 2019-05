Polizei Düsseldorf

POL-D: Folgemeldung - A3 bei Elten - Transporter auf Reisebus aufgefahren - Unfallverursacher schwer verletzt - Hubschrauberrettung erforderlich - Sperrungen wieder aufgehoben

Düsseldorf (ots)

Heute, 27. Mai 2019, 14.29 Uhr, A3 in Richtung Arnheim bei Elten

Den aktuellen Informationen der Autobahnpolizei zufolge, war ein Niederländer in seinem Mercedes Viano auf der BAB 3 in Richtung Arnheim unterwegs. Aus noch unklarer Ursache fuhr er nahezu ungebremst auf einen am Stauende stehenden Reisebus (29 Insassen) aus den Niederlanden auf. In Folge der Kollision verletzten sich mehrere Fahrgäste in dem Reisebus leicht. Der Fahrer des Kleintransporters musste 30 Minuten lang aufwendig aus seinem Fahrzeug geborgen und von einem Rettungstransporthubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Bedingt durch die Maßnahmen von Polizei und Feuerwehr war die A3 in Richtung Arnheim im Bereich der Unfallstelle bis 16 Uhr voll gesperrt. Seitdem läuft der Verkehr über den linken Fahrstreifen am Unfallort vorbei.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell