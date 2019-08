Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Überholvorgang geht glimpflich aus

Silz (ots)

Am 22.08.2019, um 07:20 Uhr, befuhren ein Pkw-Fahrer und ein Lkw-Fahrer die L 493 von Vorderweidenthal in Richtung Silz. Zwischen dem Wild- und Wanderpark und dem Ortseingang Silz überholte der 54-jähriger Skoda-Fahrer im Verlauf einer Rechtskurve, einen 57-jährigen Lkw-Fahrer und übersah hierbei einen entgegenkommendes Fahrzeug. Um einen Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden zu vermeiden, scherte der überholende Skoda-Fahrer vor dem überholten Lkw zu eng ein und kollidierte mit dem Mercedes-Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000.- Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell