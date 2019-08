Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hauswand beschädigt

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am Mittwoch, 21.08.2019, zwischen 09:00 und 11:00 Uhr, wurde in der Talstraße, eine Hauswand in einer Höhe von 2m beschädigt. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer touchierte im Vorbeifahren die Hauswand und richtete einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe an. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter 06343/9334-0 oder per email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

