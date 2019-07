Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Alarmanlage vertrieb Einbrecher

Bedburg-Hau (ots)

Offenbar durch die auslösende Alarmanlage vertrieben wurden unbekannte Einbrecher am Sonntagmorgen (21.07.) um 09.40 vom Gelände eines derzeit leerstehenden Wohnhauses in der Straße Am Schloss in Moyland. Nachdem die Unbekannten über eine Zwingeranlage in ein Nebengebäude eingedrungen waren, versuchten sie sich auch an einem Scheunentor, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Am Tatort ließen die Diebe ein Brecheisen zurück. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

