Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Brautmodengeschäft - Täter auf frischer Tat gestellt

Geldern (ots)

Am Sonntag den 21.07.2019 um 02:50 Uhr schlug ein 29 jähriger Mann aus Litauen die Schaufensterscheibe eines Brautmodengeschäftes an der Glockengasse ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Die durch aufmerksame Anwohner verständigte Polizei, konnte den 29 Jährigen noch im Geschäft vorläufig festnehmen. Er wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

