Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Seit Dienstag vermisster 77-Jähriger tot im Rhein/Waal gefunden

Kalkar (ots)

Der seit Dienstag (16. Juli) vermisste 77-Jährige ist tot in den Niederlanden im Rhein/Waal gefunden worden.

Die ursprüngliche Pressemeldung mit dem Suchfoto wurde gelöscht. Deren Inhalt kann hier nachgelesen werden: Seit gestern (Dienstag, 16. Juli 2019) wird ein 77-jähriger Mann aus Kalkar vermisst. Sein Auto, ein Mercedes A-Klasse, wurde gestern gegen 20.00 Uhr an der Nato-Rampe am Rhein an der Rheinuferstraße gefunden. Nach der Aussage eines Anglers stand der Mercedes seit mindestens 12.00 Uhr dort. Bislang war die Kreispolizeibehörde Kleve durch einen Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei und Mantrailer bei der Suche unterstützt worden. Weitere Suchmaßnahmen stehen mit Unterstützung von Teilen einer Einsatzhundertschaft an. (ME)

