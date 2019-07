Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Silberfarbener Audi A3 beschädigt

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Dienstag (15. Juli 2019), 7.50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Dondertstraße einen silberfarbenen Audi A3 an der vorderen linken Seite. Der Audi war in einer Parkbucht geparkt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell