Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Verdacht auf Trunkenheit im Verkehr, Zeugenaufruf !

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Kreiensen, Bundesstr. 64, Gemarkung Orxhausen, Zeit: Samstag, 29.06.2019, gegen 23.40 Uhr. 34-jähriger Fahrzeugführer aus Ruhpolding befuhr die Bundesstr. 64 in Rtg. Bad Gandersheim und im Bereich Orxhausen leitete er eine Vollbremsung ein, um vermutl. einem Reh, welches die Fahrbahn querte, auszuweichen. Bei diesem Ausweichmanöver geriet benutzter PKW-Golf von der Fahrbahn ab und er kam im weiteren Verlauf im dortbefindlichen Straßengraben zum Stillstand. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von 5000.-Euro. Durch den VU verletzte sich der g. Fahrzeugführer und er wurde dem Krankenhaus Bad Gandersheim zugeführt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholbeeinflussung festgestellt, eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein eingezogen. Die ERSTHELFER werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim, Tel.: 05382-919200 zu melden. Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

