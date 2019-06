Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Farbschmiererei

Northeim (ots)

Northeim, Sülbendweg und L572, Höhe Fa. Oppermann, Sonntag, 30.06.2019, gegen 00.00 Uhr,

NORTHEIM (MM) - In der Nacht zu Sonntag wurde im Bereich des Sülbendweges ein Brückenbauwerk der Deutschen Bahn mit Farbe beschmiert. In unmittelbarer Nähe zum angrenzendem Kieswerk wurden darüber hinaus mehrere Firmenfahrzeuge der Firma Oppermann in der gleichen Art beschädigt. Durch eine vor Ort anwesende Funkstreifenwagenbesatzung können ein 20-jähriger Mann aus Einbeck, ein 30-jähriger Mann aus Northeim sowie eine 17-jährige Frau aus Katlenburg-Lindau in einem Pkw sitzend angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrolle der Personen und des Fahrzeuges werden diverse Hinweise für eine Tatbeteiligung vorgefunden. Alle drei Personen wurden vorläufig festgenommen und eine Durchsuchung der Wohnungen der Beschuldigten durch die zuständige Staatsanwaltschaft angeordnet. Dabei werden weitere Beweismittel aufgefunden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren Tausend Euro. Im Rahmen der Durchsuchungen bei dem 20-jährigem Mann aus Einbeck werden auch Waffen und geringe Mengen Betäubungsmittel festgestellt. Der 20-Jährige muss sich neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

