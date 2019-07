Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Gaststätte

Straelen (ots)

In der Zeit von Donnerstag 18.07.2019, 23:00 Uhr bis Freitag 19.07.2019, 11:00 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in eine Gaststätte an der Venloer Straße. Aus dem Thekenbereich wurden 3 Kartons einer hochprozentigen Spirituose sowie ein Computer der Marke Apple Mac Mini entwendet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon: 02831-1250.

