Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Motorrollerfahrer leicht verletzt

Schöppingen (ots)

Ein Sattelzug hat am Mittwoch in Schöppingen den Fahrer eines Motorrollers erfasst - der 78-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Zu dem Unfall war es gegen 08.00 Uhr im Kreisverkehr Amtsstraße/L579 gekommen. Der Rollerfahrer aus Schöppingen hatte sich bereits in diesem befunden, als der 42-jährige Mendener mit seinem Lkw in den Kreisel einfuhr und mit dem Motorroller zusammenstieß. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell