Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hoher Schaden durch Sachbeschädigung an Rebstöcken

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits über Christi Himmelfahrt wurden in einem Weinberg in der Probstgasse Reben mit einem Kantholz beschädigt. Die Reben wurden teilweise abgeschlagen, so dass ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

