Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beschädigter Pkw gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.06.2019, gg. 10:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Stadionbades in Neustadt zu einem sogenannten Parkrempler. Eine 55jährige Verkehrsteilnehmerin streifte beim Ausparken den neben ihr stehenden Pkw. Da niemand vor Ort war, wollte die Frau den geschädigten Fahrzeughalter im Stadionbad ausrufen lassen. Als sie zur Unfallörtlichkeit zurückkam, war der Pkw schon weggefahren. Das Kennzeichen ist der Frau nicht mehr bekannt, so dass nun nach dem beschädigten Pkw gesucht wird. Es soll sich um einen dunkelblauen Kleinwagen, eventuell VW-Golf, handeln, welcher an der Stoßstange hinten rechts beschädigt ist.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell