Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Fahrzeug überfährt Bahnübergang in Hofgeismar trotz schließender Schranke

Hofgeismar/Landkreis Kassel/Nordhessen (ots)

Ein Unbekannter überquerte gestern (21.05.), gegen 9 Uhr, mit seinem Fahrzeug den Bahnübergang in Hofgeismar in der Straße "Am Hohlen Weg" trotz der sich schließenden Schranken.

Das Fahrzeug berührte eine Schranke und wurde dabei wahrscheinlich beschädigt.

Die Schranke wurde ebenfalls beschädigt. Die Schrankenanlage ist aber weiterhin betriebsfähig.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an der Schrankenanlage beträgt nach ersten Einschätzungen ca. 1000 Euro

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht: Sachdienliche Hinweise sind unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder der kostenfreien Service-Nr. der Bundespolizei 0800 6 888 000 bzw. über Internet www.bundespolizei.de erbeten.

