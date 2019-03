Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Rund 4000 Zuschauer beim Karneval

Lingen (ots)

Gestern Nachmittag startete um 15:11 Uhr der traditionelle Karnevalsumzug an den Emslandhallen und endete nach rund zwei Stunden an der Tanzgalerie Lorenz in der Bernd-Rosemeyer Straße. Rund 4000 Besucher schauten sich dabei die 24 Wagen und Fußgruppen des Aufzuges an. Die polizeilichen Maßnahmen beschränkten sich dabei auf die Verkehrsregelung und einigen Jugendschutzkontrollen. Straftaten wurden bislang nicht bekannt. Während des Karnevalsumzugs und den anschließenden Feiern in der Innenstadt blieb es durchweg ruhig.

