Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Jugendliche ergriff die Flucht

53879 Euskirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen (3.50 Uhr) wurde eine 17-Jährige aus der Gemeinde Blankenheim am Kreisverkehr Kölner Straße/Oststraße in Euskirchen auf einem Fahrrad angetroffen. Dabei trug sie ein offensichtlich entwendetes Sweatshirt. Das Preisschild war deutlich am Kragen zu erkennen.

Die polizeibekannte Jugendliche steht außerdem im Verdacht, in der Nacht zu Mittwoch bereits für mehrere Sachbeschädigungen und dem Legen von Feuer am Bahnhof und nahe der Herz-Jesu-Kirche verantwortlich zu sein.

Als die Jugendliche die Beamten erblickte, ergriff sie die Flucht. Nach einer kurzen Nachfahrt und mehrfachen Aufforderungen, anzuhalten, konnte sie am Dominikanerinnenplatz angehalten werden. Sie verhielt sich wenig kooperativ.

Sie wurde zur Klärung des Sachverhaltes, zur Übergabe an die Sorgeberechtigten und zur Verhinderung weiterer Straftaten auf die Polizeiwache Euskirchen verbracht. Das Fahrrad, das vermutlich aus einem Diebstahl stammt, sowie die Sweatshirt Jacke wurden sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell