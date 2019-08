Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Sondernheim - Geschwindigkeitsmessung

Germersheim (ots)

Vier Verstöße wegen überhöhter Geschwindigkeit stellten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim bei einer Messung am Donnerstagabend in der Zeit von 20.30 bis 21.15 Uhr in Germersheim fest. Die Kontrolle erfolgte in Höhe der Feuerwehr, hierbei wurde der Verkehr aus Richtung Sondernheim in Richtung Germersheim überwacht. Der "Schnellste" wurde bei erlaubten 70 km/h mit 93 km/h gemessen.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell