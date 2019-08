Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - 72-jährige Autofahrerin fährt unter Alkoholeinwirkung

Wörth am Rhein (ots)

Anwohner der Richard-Wagner-Straße teilten der Polizeiinspektion Wörth am Donnerstag, dem 22.08.2019, um 20.00 Uhr, mit, sie hätten von der Einmündung Hanns-Martin-Schleyer-Straße in die Richard-Wagner-Straße her einen lauten Knall vernommen. Bei einer Nachschau konnte ein silberfarbenes Fahrzeug stehend an der dortigen Verkehrsinsel festgestellt werden, das die Fahrt in der Richard-Wagner-Straße fortgesetzt hätte. An der geschilderten Aufprallstelle konnten Polizeibeamte eine dünne Ölspur feststellen, die sie direkt zum Anwesen der 72-jährigen Autofahrerin führte, die mit ihrem Fahrzeug über die Verkehrsinsel gefahren war. Die Dame stand erkennbar unter Alkoholeinwirkung und führte einen Test durch, der 2,04 Promille ergab. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein einbehalten.

