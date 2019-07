Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Autoknacker unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Freitag in der Maichinger Straße eine Seitenscheibe eines dort geparkten, dunkelblauen Mercedes Vito eingeschlagen und aus dem Auto einen Geldbeutel mit ca. 100 Euro Bargeld und Papieren gestohlen. Dabei richtete er zudem rund 500 Euro Sachschaden an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

