Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Schönaich; Trunkenheitsfahrt in Sindelfingen; Unfallflucht in Gäufelden

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: Unfall mit Rettungswagen

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 18.40 Uhr in Schönaich ereignete. Auf der Steinenbronner Straße kurz vor dem Ortsausgang wollte ein 36 Jahre alter VW-Lenker nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er allerdings zunächst anhalten, woraufhin sich hinter ihm eine Fahrzeugschlange gebildet hatte. Im weiteren Verlauf bog er schließlich nach links ab. Dabei stieß er jedoch mit einem nachfolgenden Rettungswagen zusammen, dessen 27-jährige Fahrerin sich gerade auf einer Einsatzfahrt mit Sondersignal befand und an den wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr. Durch die Kollision erlitt die 27 Jahre alte Rettungsdienstmitarbeiterin leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge blieben trotz Schäden fahrbereit.

Sindelfingen: 39-Jähriger entzieht sich Polizeikontrolle

Nachdem ein 39 Jahre alter Opel-Lenker am Donnerstag gegen 22.25 Uhr verbotswidrig an der Kreuzung "Obere Vorstadt" / Ziegelstraße gewendet hatte, wollte eine Streifenwagenbesatzung den Mann anhalten und kontrollieren. Als der Fahrer die Beamten auf der Straße "Obere Vorstadt" sah, beschleunigte er seinen Wagen und fuhr in Richtung der Leonberger Straße davon. Die Streife nahm hierauf unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Der VW-Lenker, der mehrmals in Schlangenlinien fuhr, ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und fuhr zunächst weiter. An der Einmündung Mönchstraße hielt der VW Lenker letztendlich an. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen fest. Nach Durchführung eines Atemalkoholtests musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gäufelden-Nebringen: Radfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 13.20 Uhr in Gäufelden-Nebringen einen Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen war auf der Etzwiesenallee ein Fahrrad, besetzt mit zwei bislang unbekannten etwa 14 -jährigen männlichen Jugendlichen, mutmaßlich sehr schnell in Richtung der Eisenbahnstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Feldbergstraße bog ein 61 Jahre alter Radfahrer nach links in die Etzwiesenallee in Richtung der Eisenbahnstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Räder und die drei Personen stürzten auf den Asphalt. Nach dem Sturz verließ der jugendliche Mitfahrer sofort die Unfallörtlichkeit und rannte zu Fuß in Richtung der Eisenbahnstraße davon. Der andere Jugendliche blieb zunächst vor Ort und half den leicht verletzten 61-Jährigen auf. Anschließend machte auch er sich mit seinem Rad aus dem Staub und folgte seinem Mitfahrer. Der 61 musste anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Rad entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Die flüchtigen Jugendlichen wurden dahingehend beschrieben, dass der Fahrradlenker komplett schwarz bekleidet war und sein Mitfahrer einen weiß/grauen Kapuzenpullover trug.

