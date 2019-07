Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Kosmetikstudio

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich über ein gekipptes Fenster verschaffte sich ein Einbrecher zwischen Mittwoch 20.50 Uhr und Donnerstag 10.50 Uhr Zutritt zu einem Kosmetikstudio in der Seestraße in Ludwigsburg. Der Täter öffnete das Fenster und stieg dann in das Studio ein. Dort durchsuchte er den Empfangsbereich und stieß auf eine Kasse, aus der er Bargeld in noch unbekannter Höhe entnahm. Anschließend suchte er mit seiner Beute das Weite. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

