Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Einbruch in Lagerhalle und Dieseldiebstahl; Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Fahrrad entwendet

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar: Einbruch in Lagerhalle und Dieseldiebstahl

Mit massiver Gewalt gingen Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag vor, um in die Räume einer Lagerhalle in der Straße Bei den Weidlen vorzudringen. Sie hebelten die Tür zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr mit einem Spaten und einer Hacke, die sie zuvor aus einem Nachbargarten mitgenommen hatten, auf. Aus der Halle entwendeten sie vier 30-Liter-Kanister im Wert von etwa 80 Euro. Die gestohlenen Kanister wurden mutmaßlich dazu verwendet, um anschließend aus zwei Radladern eines benachbarten Betriebes Dieselkraftstoff abzuschlauchen. Der Polizeiposten Remseck bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07146/280820 zu melden.

Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Fahrrad entwendet

Mit einem Mountainbike machte sich ein noch unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr aus dem Staub. Das weiß-blaue Fahrrad war unverschlossen vor der Turn- und Festhalle in der Jahnhalle abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon: 07042/941-1300, zu melden.

