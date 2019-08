Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - 83-jährige Rentnerin stürzt mit Fahrrad

Wörth am Rhein (ots)

Eine 83-jährige Radfahrerin befuhr am Donnerstag, dem 22.08.2019, um 11.40 Uhr, den Radweg neben der Rheinbrücke von Karlsruhe kommend in Richtung Maximiliansau. Im abschüssigen Bereich des Radwegs, der zur Eisenbahnstraße führt, stieg sie nicht ab, und versuchte ihre Fahrt mit der Vorderradbremse zu verlangsamen. Hierbei riss das Zugseil der Bremse, die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte auf den Asphalt. Durch den Sturz zog sie sich diverse leichtere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Frau trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm.

