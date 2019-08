Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

Am 23.08.2019, gegen 10:15 Uhr, kam es in der Radeburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Pedelecfahrer. Dieser befuhr die Radeburger Straße aus Richtung Klosterstraße. Kurz nach der dortigen Verkehrsinsel kam der 71jährige Radfahrer aus Bayern aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Der Radfahrer trug keinen Helm. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde er mit Kopfverletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme war der Mann ansprechbar.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

