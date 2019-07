Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) BAB 8 - Krad-Lenker schwer verletzt

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 15.00 Uhr befuhr ein 26-jähriger niederländischer Motorradfahrer mit seiner Kawasaki Ninja die BAB 8 in Richtung München. Kurz nach der Anschlussstelle Merklingen befuhr er den rechten Fahrstreifen im Stop-and-Go-Verkehr. Als es auf dem linken Fahrstreifen scheinbar schneller voran ging wechselte der Krad-Lenker die Fahrspur und beschleunigte sein Krad. Allerdings bremste der auf dem linken Fahrstreifen fahrende 48-jährige Daimlerfahrer seinen Pkw just in diesem Moment wieder ab. Dies bemerkte der Krad-Lenker zu spät und krachte in das Heck des Fahrzeuges. Bei der Kollision zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Krad musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr bis zu 7 Kilometer.

++++++++++++++++++++++++++++1320277

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell