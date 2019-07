Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen, Stadtgebiet - Verkehrsunfall infolge Starkregens

Ulm (ots)

Zu einem Unfall infolge des Starkregens kam es am späten Freitagabend in Göppingen. Ein 53-jähriger Mann befuhr mit seinem Roller den Kreisverkehr zur Manfred-Wörner-Straße. Durch die Nässe auf der Fahrbahn rutschte ihm sein Vorderrad in der Linkskurve weg. Im weiteren Verlauf kam es bei dem Rollerfahrer zum Sturz. Hierbei verletzte er sich an der Schulter und wurde durch Rettungskräfte in eine nahegelegene Klinik verbracht. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Zi) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0833901)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell