Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Räuber erbeuten Zigaretten

Ulm (ots)

Verletzt und ausgeraubt ist ein 41-jähriger Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag geworden. Abgespielt hat sich das Ganze in Böfingen im Übergang vom Heinz-Feuchter-Weg auf den Erika-Schmid-Weg gegen 23:30 Uhr. Der 41-jährige war auf dem Heimweg von einer Straßenbahnhaltestelle, als er unvermittelt von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen wurde. Die Gruppe forderte die Herausgabe von Zigaretten, was der Mann verweigerte. In der weiteren Folge wurde den 41-jährige zu Boden geschlagen und einer Packung Zigaretten beraubt. Bei dem Vorfall zog sich der Geschädigte leichtere Verletzungen zu, welche ärztlich behandelt worden mussten.

