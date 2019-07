Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Verkehrsunfall Autofahrer übersieht Kleinkraftrad-Lenker

Ulm (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend in Bad Schussenried. Ein 40-jähriger Mann befuhr mit seinem BMW die Buchauer Straße in Richtung Saulgauer Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der BMW-Fahrer einen 16-jährigen Kleinkraftrad-Lenker. Der Rollerfahrer kollidiert hierbei mit der Fahrerseite des BMW und kam zum Sturz. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000,00 EUR. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Zi) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0833437)

